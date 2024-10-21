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Dünya

Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası'na layık görüldü

Salih Okuroğlu  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, ABD Ulusal Sanat Madalyası'na layık görüldü

Ankara

2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Ulusal Sanat Madalyası'nı kazananlar açıklandı.

Yönetmenler Steven Spielberg, Spike Lee ve Ken Burns, madalyaya layık görülenler arasında yer aldı.

Aralarında yönetmenler, aktörler, müzisyenler ve fotoğrafçılar bulunan 20 isim bu ödülü kazanırken, ABD Başkanı Joe Biden, düzenlenecek törenle madalyaları sahiplerine takdim edecek.

Ulusal Sanat Madalyaları, "ABD'de sanatın mükemmelliğine, büyümesine, desteklenmesine ve ulaşılabilirliğine yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle özel olarak tanınmayı hak eden kişi veya gruplara" veriliyor.


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