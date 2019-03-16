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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan baba yaralı kızı için dua istedi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kurşun isabet eden 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaralanan Ürdünlü Wasseim Alsati, kızı ve diğer yaralılar için dua istedi.

Zuhal Demirci   | 16.03.2019
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan baba yaralı kızı için dua istedi

Ankara

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, ülkedeki terör saldırısında 4 yaşındaki kızıyla yaralanan Ürdünlü berber Alsati, Auckland'da tedavi gördüğü hastanede Facebook hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, kızı ve diğer yaralılar için dua istedi.

Alsati çok yorgun olduğunu fakat destek mesajlarına teşekkür etmek ve durumunun iyi olduğunu bildirmek için paylaşım yaptığını kaydetti.

Alsati ve eşi Esma Daraghmeh'in arkadaşı Carolyne Phillips de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Alsati'nin ameliyata girdiğini ve ameliyat sonrasında durumuna ilişkin bilgi vereceğini ifade etti.

Philips, ayrıca Alsati'nin eşi Esma ile konuştuğu ve çiftin yaralanan kızının da ameliyatta olduğu bilgisini aktardı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.


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