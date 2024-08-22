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Dünya

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi, hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Zeynep Katre Oran  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında bulunan Beyaz Ada'daki yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Ulusal hava yolu şirketi Air New Zealand'den yapılan açıklamada, patlamanın ardından Tauranga ve Rotorua havalimanlarından yapılması planlanan en az 10 uçuşun iptal edildiği, 3 uçuşun da ertelendiği bildirildi.

Ülkenin yer bilimleri araştırma enstitüsü GNS Science'ın açıklamasında geçen hafta Whakaari'de yeni bir menfezin tespit edildiği ve volkanik külde artış olduğu belirtilmişti.

Popüler bir turizm merkezi olan adada yer alan Whakaari Yanardağı, Aralık 2019'da patlamıştı. Patlama sonucu 22 turist ölmüş, 25 kişi de ağır yaralanmıştı.

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