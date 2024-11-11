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Dünya

Yeni Zelanda'da Maoriler, yerlilerle ilgili antlaşmayı "yeniden yorumlayan" yasa tasarısına tepkili

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler, hükümetin sunduğu yasa tasarısını, yerli halkla ilgili halihazırdaki ve uygulamayı planladığı politikalarını içeren Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle protesto ediyor.

Aynur Şeyma Asan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Yeni Zelanda'da Maoriler, yerlilerle ilgili antlaşmayı "yeniden yorumlayan" yasa tasarısına tepkili

Ankara

The New Zealand Herald'ın haberine göre, koalisyon hükümetinin sunduğu "Antlaşma İlkeleri Yasası", İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle Maorilerin tepkisini çekti.

Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını ön görüyor.

Bunun üzerine, Maori halkından yüzlerce gösterici ülkenin kuzeyindeki Cape Reinga bölgesinden konvoyla güneye doğru yola çıkarak yasa tasarısını protestoya başladı. Kaitaia, Kaeo ve Kawakawa bölgelerine ulaşan göstericilerin sayısı bini aştı.

Toitu Te Tiriti adlı aktivist grubun Sözcüsü Eru Kapa-Kingi, ülkenin kuzeyinde başlayan gösterileri çeşitli kentlerde sürdürmeyi planladıklarını ve 19 Kasım'a kadar başkent Wellington'a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kapa-Kingi, "Antlaşma İlkeleri Yasası"nın yanı sıra Maori Sağlık İdaresinin kaldırılması gibi Maorileri etkileyen diğer hükümet politikalarını da protesto ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Christopher Luxon, basına yaptığı açıklamada Yeni Zelandalıların barışçıl gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kalabalık bir grubun gelmesini beklediklerini, göstericiler parlamentoya vardığında onlarla görüşmeye açık olduğunu dile getirdi.

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