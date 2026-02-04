Dolar
logo
Dünya

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 184,2 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

