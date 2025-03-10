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Yeni Suriye'nin ticaret merkezi Halep'te bitmeyen çıban: PKK/YPG

Suriye'de devrim sonrasında ticaretin başkenti olarak bilinen kimliğine dönmesi arzu edilen Halep kenti, PKK/YPG'li teröristlerin istikrarsızlaştırma faaliyetleriyle gündemde.

Ethem Emre Özcan  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Yeni Suriye'nin ticaret merkezi Halep'te bitmeyen çıban: PKK/YPG

Şam

Suriye'nin Halep kent merkezinde stratejik konumdaki bazı mahallelerine yuvalanan terör örgütü PKK/YPG, gerek 2011'den sonra devrim hareketine cephe alması gerek devrim sonrasında oynadığı rolle yeni Suriye'nin tekrar ticari başkenti olması beklenen Halep'te büyük bir soruna dönüştü.

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.

PKK/YPG'li teröristler, bu mahalleler üzerinden sağladığı lojistik ve silah desteğiyle kırsal kesimde işgal ve yayılma eylemlerini artırdı.

Ülkenin üçte birini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, devrik rejim güçleriyle stratejik ilişkiler yürüterek Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde halka baskı uyguladı.

Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyor. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması, birçok rapora yansıdı.

Örgüt, işgalini pekiştirmek ve karşı çıkanları da mahallelerden göçe zorlayacak uygulamalara başvuruyor.

Rejim-PKK/YPG işbirliği, 2016'daki Halep kuşatmasında sürdü

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Terör örgütü, rejimin 2016 yılının ilk yarısından itibaren Halep kent merkezinde askeri muhaliflerin kontrolündeki mahallelere başlattığı ablukada yer aldı.

Muhalifler, yoğun abluka ve saldırı sonucu Aralık 2016'da Halep kent merkezinden ayrılmak zorunda kaldı.

Çekilmiş gibi görünüp yeniden sahneye çıktı

Halep'te rejim karşıtı silahlı grupların kent merkezine girmesinin ardından rejim güçlerinin şehirdeki bazı stratejik noktaları terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekilmesi, rejim-PKK/YPG işbirliğini gözler önüne serdi.

Suriye rejimi güçlerinin, Halep'te uluslararası havalimanı dahil bazı stratejik noktaları terör örgütü PKK/YPG'ye bırakarak çekilmesi, bu işbirliğinin son örneği olarak kayıtlara geçti.

Baas rejiminin iki haftalık sürede toptan çöküşe geçmesiyle muhalifler, önce rejimin teröristlere bıraktığı yerleri aldı.

Teröristler, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden kendilerini çekilmiş gibi gösterdi ancak yer altına çekilen örgüt, muhaliflerin ve sonrasında güvenlik güçlerine dönüşen yapının ülkenin diğer bölgelerindeki asayiş faaliyetleriyle meşgul olmasını fırsat bilerek sahneye çıktı.

Suriye'nin sahil bölgesinde silahlı devrik rejim unsurlarının harekete geçtiği dönemde terör örgütü PKK/YPG de Halep'te ordu güçlerine saldırı girişiminde bulundu.

PKK/YPG, halkın can güvenliğini tehdit ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin üçte birinden fazlasını işgal etmeyi sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Halep kentinin bazı mahallelerinde de halkın can güvenliğini tehdit ediyor.

Kent merkezinde birçok yol ve kavşak, terör örgütünün saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldi, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud'a giden yolların girişlerinde uyarı levhaları bulunuyor.

Halep'in birçok yol ve kavşağında "Bu yol SDG'ye (terör örgütü PKK/YPG) gider, dikkat!" yazılı tabelalar yer alıyor. Terör örgütü, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girişlere de kontrol noktaları kurarak giriş çıkışları denetliyor.

Halep'te huzuru ve istikrarı bozmaya çalışıyor

Yeni hükümetin "silahların sadece devlet elinde bulundurulması" yaklaşımına yanaşmayan teröristler, Suriye'nin tekrar ticari başkenti olması beklenen Halep'te güven ve istikrar ortamını bozacak eylemlerden kaçınmıyor.

Devrik rejim unsurlarının harekete geçtiği dönemde terör örgütü PKK/YPG, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye üzerinden saldırı girişiminde bulundu. Suriye ordusu, örgütün saldırısına karşılık vererek terör eylemini engelledi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından güvenlik güçleri, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgelerden geldiği belirtilen bomba yüklü araçları tespit ederek terör saldırılarını engelledi.

- PKK/YPG, Halep'te keskin nişancı ateşiyle 2 ayda en az 65 sivili öldürdü

Bölgede sivillere yönelik baskılarını artıran örgüt mensupları, keskin nişancı saldırıları ve silahlı eylemlerle de halkı sindirmeye çalışıyor.

Örgütün Halep'te sivillere yönelik tehditlerine ilişkin rapor hazırlayan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), SDG adını kullanan PKK/YPG'nin, Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinin çevresindeki bazı noktalara keskin nişancılar yerleştirdiğini belirtti.

Rapora göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

- Yolunu şaşıranlar, teröristlerin hedefi oluyor

Şeyh Maksud yakınında yaşayan Halife Cabbar, yakın zamanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Giriş çıkışlar, belirli saatlerde yapılmak zorunda. Geç kalırsan evine gidemiyorsun." diye konuşmuştu.

Cabbar, yanlışlıkla bu mahallelere giren birçok kişinin keskin nişancıların saldırılarına maruz kaldığını, araçlara da ateş açıldığını belirterek, "Biz, her şey başlamadan önceki günlere geri dönmek istiyoruz. Kürt ve Arap halkları birdir. Yaşananların bir anlaşmayla sonlandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Halep'in Elyeremun Mahallesi sakini Muhammed Neccar ise terör örgütüne tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG üyeleri, rejimin düştüğü ilk dönemlerde sivilleri hedef aldı. Çevremdeki insanlara bu mahallelere giden yolları kullanmamaları gerektiğini söylüyorum. Yerel yönetim tarafından uyarı tabelaları asıldı ama bu yeterli değil. Yollar açık, insanlar yürüyor ve araç kullanıyor ama farkında olmadan kendilerini bir anda Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde buluyorlar."

Neccar, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine giden yollara kontrol noktaları kurulmalı, gerekirse yollar toprak setlerle kapatılmalı çünkü birçok kişi öldürüldü ve esir alındı." ifadelerini kullanmıştı.

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