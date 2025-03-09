Yemenli kadın girişimci, ülkesinde ilk olma özelliği taşıyan atölyesinde telefon tamir ediyor
Yemenli genç kadın girişimci Esma el-Himyeri, yaklaşık iki yıl önce telefon tamiri alanında öncü bir adım atarak kadın teknisyenin hizmet sunduğu ülkedeki ilk tamir atölyesini hayata geçirdi.
Sana
Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nde, Himyeri'nin hikayesi, tüm zorluklara rağmen fark oluşturmayı başaran Yemenli kadınların mücadelesine bir örnek teşkil ediyor.
Özel bir enstitüde cep telefonu tamiri ve yazılımı eğitimi alan 22 yaşındaki Himyeri, başkent Sana'da "Lady Store" adlı kendi atölyesini kurdu.
Projeye başlama fikrinin, ailesine ait bir telefonun bozulmasıyla ortaya çıktığını anlatan Himyeri, AA muhabirine, "Aileme ait bozuk bir telefonu tamir ettirmek için kadın teknisyenler aradım. Ancak tüm tamirhanelerde yalnızca erkekler çalışıyordu. Bunun üzerine babamla birlikte kadınlara özel bir telefon tamir atölyesi açma fikrine heyecanla yaklaştık." dedi.
Yemenli genç kadın, bir arkadaşıyla telefon tamiri ve yazılımı konusunda eğitim aldıklarını ifade ederek "Önce ailemiz, komşularımız ve arkadaşlarımız için telefon tamir etmeye başladık. Daha sonra bu alanda yeterli deneyimi kazandığımızı düşünerek başkent Sana’nın Hadde bölgesinde iş yerimizi açtık." diye konuştu.
Himyeri, cep telefonlarının her türlü tamirini gerçekleştirdiklerini, ekran değişimi, yazılım onarımı ve çeşitli uygulamalardaki sorunları giderdiklerini belirterek ayrıca, talebe göre rekabetçi fiyatlarla cep telefonu temini de sağladıklarını aktardı.
Yemenli genç kadın işletmenin sadece kadınlara değil, aile fotoğrafları ve özel verilerini koruma konusunda hassas olan erkek müşterilere de hizmet sunduğunu dile getirdi.
Ailenin desteği en büyük motivasyon oldu
İşini sosyal medya platformları üzerinden tanıtan Himyeri, "İnsanlardan güzel bir ilgi gördük ve daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Gelecek planlarına dair ise Himyeri, "Amacımız, Yemenli kadınlar için cep telefonu tamirinde ilk tercih edilen adres olmak. Kadınların gizliliğini ön planda tutan ve ihtiyaçlarına güvenle cevap verebilen bir hizmet sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Himyeri, ailesinin desteğinin en büyük motivasyonu olduğunu söyleyerek "Hayalimizi gerçekleştirmemiz için bizi teşvik ettiler. Şimdi işimizi daha da büyütüp Yemen’in çeşitli bölgelerinde benzer mağazalar açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kadınlar için güvenli bir alternatif
Yemen’deki muhafazakâr toplum yapısı nedeniyle özellikle elektronik cihazlardaki özel bilgilerin kötüye kullanımı konusu büyük öneme sahip.
Lady Store’un müşterilerinden Sundus Neccar, bu projeyi duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek "Kadınların işlettiği bir tamirhane olması güven verici. Artık cihazlarımızı rahatça teslim edebiliyoruz." dedi.
Neccar, eskiden telefon tamir ettirirken dükkanda saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını aktararak şunları söyledi:
"Özel bilgilerimizin kopyalanması ya da çalınması ihtimalinden endişe ettiğimiz için teknisyenin başında beklerdik. Ancak şimdi telefonumuzu güvenle bırakıp işimize devam edebiliyoruz."
Yemen’de yaklaşık on yıldır devam eden savaş nedeniyle pek çok sektör büyük zarar gördü ve ülke, Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor.
Buna rağmen, Yemenli kadınlar girişimcilik ve iş hayatında varlık göstererek zor şartlara rağmen umut dolu projelere imza atmaya devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.