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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya

Yemen'in batısında meydana gelen selde 45 kişi yaşamını yitirdi

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerindemeydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti.

Shukri Hussein, Ekrem Biçeroğlu  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Yemen'in batısında meydana gelen selde 45 kişi yaşamını yitirdi

Yemen

Husilere bağlı El-Mesire kanalında yer alan habere göre, yoğun yağışlar sonucu Hudeyde'de meydana gelen sel felaketinde 30 Yemenli yaşamını yitirdi.

Yaşanan sel felaketinde 30 Yemenli hayatını kaybederken, 5 kişi de kayboldu.

Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise "Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğinin" tespit edildiği belirtildi.


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