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Dünya

Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 28'e yükseldi

Yemen'de 30 Aralık'ta hükümetin kabine üyelerinin Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştığı sırada Aden Havalimanı'nında meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

Ammar El Khalfi,Safiye Karabacak   | 09.01.2021
Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 28'e yükseldi

Yemen

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinin haberine göre, Yemen İç İstihbarat Birimi, Aden Havalimanı'nın terminalinde meydana gelen patlamalarda yaralanan albay Muhammed Abdalavli Salih Mukbil'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Böylece, Aden Havalimanı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldiği belirtildi.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Yemen hükümeti salı günü patlamalarda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 108 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.


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