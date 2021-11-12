Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,866.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki İran destekli Husiler, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdi

Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki Hudeyde iline bağlı Et-Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirildi.

Ammar El Khalfi, Muhammed Semiz   | 12.11.2021
Yemen'deki İran destekli Husiler, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdi

Yemen

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hükümet güçlerinin Hudeyde iline bağlı Tuhayta'dan çekilmesinin ardından Husi milisler kente girdi.

Tuhayta'da herhangi bir direnişle karşılaşmayan Husiler kentin kontrolünü ele geçirdikten hemen sonra kendilerine karşıt görüşteki kent sakinlerine yönelik gözaltı operasyonları başlattı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Tuhayta kentine hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Haberde, söz konusu hava saldırısında 3'ü çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle 3 hafta 'kısmi kapanma' uygulanacak
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göka Kovid-19 salgınının ruh sağlığına etkisini anlattı
Norveç'te Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı

Benzer haberler

Yemen'deki İran destekli Husiler, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdi

İHH, 2018'den bu yana 2 milyon Yemenliye yardım ulaştırdı

Arap koalisyonu Yemen'de Husilerin balistik füzelerini ve silah depolarını hedef aldı

BM: Yemen'de 7,3 milyon kişi barınmaya muhtaç

BM: Yemen'de 7,3 milyon kişi barınmaya muhtaç
BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü, 359 sivil yaralandı

BM: Yemen'deki çatışmalarda 3 ayda 170 sivil öldü, 359 sivil yaralandı
Yemen'de savaştan kaçan sığınmacılara 5 yeni kamp yapılacak

Yemen'de savaştan kaçan sığınmacılara 5 yeni kamp yapılacak