Euro
9.07
Dolar
7.62
BIST 100
1,549.15
Altın
1,715.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin yönetiminden bir bakanın hükümetten ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı iddia edildi.

Çağrı Koşak   | 09.03.2021
Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen

Yemen hükümetinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Husilerin sözde Teknik ve Mesleki Eğitim Bakanı Gazi Ahmed Ali ülkeyi terk etti.

Tedavi amacıyla yurt dışına gitmek için Sana'dan ayrıldığı ifade edilen Ali'nin, Husilerin siyasi müttefiki Genel Halk Kongresi'nin Genel Sekreteri olduğu ifade edildi.

Ali'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı bilgisini paylaşan kaynaklar, başka ayrıntı vermedi.

Merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan American Center for Justice'den (ACJ) ocak ayında yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan ve BAE adına casusluk yaptığı iddiasıyla Genel Halk Kongresi üyesi ve yöneticilerinden 12 kişiyi idam istemiyle mahkemeye sevk ettiği kaydedilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 525 bin 921'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

Benzer haberler

Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'deki Husilerin sözde hükümetinden bir bakanın BAE'ye sığındığı öne sürüldü

Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 5 kişi serbest bırakıldı

Yemen ordusu, Husilerle şiddetli çatışmaların yaşandığı Taiz'de 10 kilometre ilerleme kaydettiğini açıkladı

Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle 'ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye' maruz kalıyor

Yemenli kadınlar ülkedeki savaş nedeniyle 'ölüme, ihlallere ve ötekileştirmeye' maruz kalıyor
Lavrov: İran ile anlaşmanın farklı ele alınması gerekiyor

Lavrov: İran ile anlaşmanın farklı ele alınması gerekiyor
IDEX 2021: BAE hava harp kabiliyetini geliştirmekle neyi hedefliyor?

IDEX 2021: BAE hava harp kabiliyetini geliştirmekle neyi hedefliyor?