Dolar
38.10
Euro
43.48
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,575.20
BTC/USDT
84,564.00
BIST 100
9,396.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Mehmet Nuri Uçar  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

İstanbul

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda aralarında sağlık görevlilerin de bulunduğu 38 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı" yapıldı
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

Yemen'deki Husiler: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

Zelenskiy: Ateşkes sağlanana kadar toprak meselesini tartışmayacağız

Husiler, ABD'nin Yemen'in orta kesimindeki Beyda iline 3 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

BM'den Trump yönetiminin Filistin destekçisi yabancı öğrencilerin vize iptallerine ilişkin açıklama

BM'den Trump yönetiminin Filistin destekçisi yabancı öğrencilerin vize iptallerine ilişkin açıklama
Nvidia'nın patronu Jensen Huang, ABD'nin yeni çip kısıtlaması sonrası Çin'i ziyaret etti

Nvidia'nın patronu Jensen Huang, ABD'nin yeni çip kısıtlaması sonrası Çin'i ziyaret etti
İsrailli akademisyenler, Trump'ı ABD'deki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçladı

İsrailli akademisyenler, Trump'ı ABD'deki üniversiteleri hedef almak için antisemitizmi kullanmakla suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet