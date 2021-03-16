Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Meclis Başkanı, Meaşık Başkanlık Sarayı baskınına sahip çıktı
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, "Güney halkının iradesi sürekli kazanıyor. Aden, bugün Seyun'un evlatlarının intikamını aldı." dedi.
Yemen
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik, geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskını sahiplendi.
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GGK Meclis Başkanı Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Seyun kentinde dün düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere işaret ederek, "Güney halkının iradesi sürekli kazanıyor. Aden, bugün Seyun'un evlatlarının intikamını aldı." ifadelerini kullandı.
Güney halkının GGK etrafında kenetlendiğini belirten Berik, "Bugün ya da yarın masayı ters yüz edeceğiz. Kurnazlığa yer yok. Kısa süre sonra Aden'deki Tahrir Meydanı'ndan bir açıklama yapacağız." açıklamasında bulundu.
Berik açıklamasında ayrıca, Lahic ve Ebyen kentleri içinde planlarının olduğunu kaydetti.
Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.
Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını aktarmıştı.
Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi de, Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) provokasyonları sonucu yaşandığını belirtmiş, Suudi Arabistan'a da tepki göstermişti.
Rahbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmamasından, Aden'deki durumun kaosa dönüşmesinden ve GGK çetelerinin devletin tüm yeteneklerini kontrol etmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu kaydetmişti.
"GGK yöneticileri tarafından Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik boyutunun uygulanmasında başarısızlık yaşanması için yapılan provokasyonların ardından Meaşık Sarayı'na baskın düzenlendi." ifadelerini kullanan Rahbi, bu baskının söz konusu anlaşma kapsamındaki siyasi sürecin askeri sürece öncelenmesinin doğal bir sonucu olduğunu savunmuştu.
Yemen hükümeti ile GGK arasındaki anlaşma
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Aralık 2020'de Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, 24 bakandan oluşacak bir hükümetin kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Koalisyon güçleri, 12 Aralık 2020'de de anlaşmanın, askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.
Yemen'de 18 Aralık 2020'de hükümet ile BAE destekli GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.