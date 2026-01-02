Dolar
43.03
Euro
50.46
Altın
4,396.90
ETH/USDT
3,040.10
BTC/USDT
89,501.00
BIST 100
11,414.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Yemen'deki BAE destekli GGK'ye bağlı güçlere hava saldırıları düzenlendi

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.

Shukri Hussein, Mahmut Geldi  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Yemen'deki BAE destekli GGK'ye bağlı güçlere hava saldırıları düzenlendi

Aden

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.

Öte yandan hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt Vadisi'nde yer alan El-Haşa bölgesinde Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile GGK'ye bağlı unsurlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'deki BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yemen'deki BAE destekli GGK'ye bağlı güçlere hava saldırıları düzenlendi

Yemen'deki BAE destekli GGK'ye bağlı güçlere hava saldırıları düzenlendi

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki operasyonlar askıya alındı

İsrail'in Somaliland'ı tanıması, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırısını tetikledi

İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor

İsrail, 2025'te Filistin ve bölge ülkelerinde neden olduğu ölüm ve yıkımlarla övünüyor
Yemen'de BAE güçleri çekilmeye başlarken, GGK ise destekçilerini harekete geçiriyor

Yemen'de BAE güçleri çekilmeye başlarken, GGK ise destekçilerini harekete geçiriyor
Arap Koalisyonu: Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor

Arap Koalisyonu: Yemen hükümetinden izin almadan Mukalla Limanı'na gelen iki gemi silah taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet