Euro
8.90
Dolar
7.49
BIST 100
1,112.70
Altın
1,966.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

Yemen'in Husilerin elindeki başkenti Sana ile geçici başkenti Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilen kişi sayısının 1896 olduğu belirtildi.

Said İbicioğlu   | 16.09.2020
Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

Yemen

Yemen'in Husilerin elindeki başkenti Sana ile geçici başkenti Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilen kişi sayısının 1896 olduğu belirtildi.

Yemen'deki "İnsan Güvenliği Varlığı" isimli sivil toplum kuruluşu, Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği ile ortak toplantı düzenledi.

İnsan Güvenliği Varlığı Başkanı Avukat Maha Avad AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'da zorla kaybedilenlerin sayısının 186, kaçırılanların sayısının ise 1573 olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Hizam Emni güçleri tarafından Aden'de kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin sayısının 113 olduğunu, Yemen hükümeti tarafından gözaltına alınanların ise 24 olduğunu ifade etti.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı
İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Benzer haberler

Yemen'de BAE destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu

Yemen'de BAE destekli güçler, İsrail ile normalleşmeyi eleştiren vaizi alıkoydu

Yemen'de iki kentte 1896 kişi zorla kaybedildi veya kaçırıldı

Yemen'deki sivil toplum kuruluşlarından uluslararası camiaya çağrı

Yemen ordusu Marib'de bir bölgeyi Husilerden kurtardı

Yemen ordusu Marib'de bir bölgeyi Husilerden kurtardı
Yemenli hükümet yetkilisinden 'işgalci devlet' dediği BAE'nin ülkeden çıkarılması çağrısı

Yemenli hükümet yetkilisinden 'işgalci devlet' dediği BAE'nin ülkeden çıkarılması çağrısı
Husiler, BAE'yi Sokotra'ya İsrailli uzman göndermekle suçladı

Husiler, BAE'yi Sokotra'ya İsrailli uzman göndermekle suçladı