Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,745.50
BTC/USDT
39,987.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen, Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında BM'yi tavır almaya çağırdı

Muhammed Semiz   | 19.02.2022
Yemen, Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında BM'yi tavır almaya çağırdı

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Birleşmiş Milletler'e (BM) İran destekli Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında tavır alması çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan Bakan bin Mubarek ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Münih'te bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası toplumun Husilere baskı yapması gerektiğini ifade eden Bin Mubarek, Husilerin sebep olduğu krizin çözüme kavuşması için Yemen hükümetinin BM ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bin Mubarek, BM'ye, Husilerin ihlalleri ve barışın sağlanmasına yönelik atılan uluslararası ve bölgesel adımları engelleme girişimleri karşısında tavır alma çağrısı yaptı.

Görüşmede ayrıca, "Husilerin uluslararası denizciliği tehdit eden Hudeyde Limanı'nı askeri amaçlarla kullanması konusunun" da ele alındığı aktarıldı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç kez yakalandığı Kovid-19'u atlatan Başhekim Kara'dan aşı çağrısı
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı
Yoğun bakım profesörü, "Omicron ile toplumun Kovid-19'u hafife aldığı" görüşünde
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Yemen, Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında BM'yi tavır almaya çağırdı

Yemen, Husilerin barışı engelleme girişimleri karşısında BM'yi tavır almaya çağırdı

Yemen'de çobanlık yapan çocukların korkulu rüyası: Mayınlar

BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 10,5 milyon kişi şiddetli açlıkla karşı karşıya

BM: Ukrayna-Rusya arasında yükselen tansiyon son derece tehlikeli

BM: Ukrayna-Rusya arasında yükselen tansiyon son derece tehlikeli
Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor

Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor
Yemen, uluslararası topluma insani krizle mücadele için acil önlem alma çağrısı yaptı

Yemen, uluslararası topluma insani krizle mücadele için acil önlem alma çağrısı yaptı