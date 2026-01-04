Dolar
Dünya

Yemen hükümeti, Hadramevt vilayetinde tamamen kontrol sağlandığını açıkladı

Yemen’in Hadramevt vilayetinin tamamında yeniden kontrolün sağlandığı ve Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçlerin bölgeden çıkarıldığı duyuruldu.

Shukri Hussein, Mohammed Sameai  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Yemen hükümeti, Hadramevt vilayetinde tamamen kontrol sağlandığını açıkladı

Yemen

Hadramevt Valisi ve aynı zamanda hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi, Hadramevt’in doğusunda yer alan tüm bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını bildirdi.

Hanbeşi, Seyun Uluslararası Havalimanı'na ulaştıktan sonra açıklama yaparak, GGK güçlerinin Hadramevt'ten çıkarıldığını ve kamu hizmetlerinin normale döndürülmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

"Seyun'dan Hadramevt'i yönetmeye başlıyoruz." ifadelerini kullanan Hanbeşi, hükümet güçlerini yalnız bıraktığı veya karşı tarafa destek verdiği öne sürülen güvenlik yetkilileri hakkında "kararlı adımlar" atılacağını söyledi.

Yemen devlet televizyonu Yemen TV ise daha önce meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin merkezi Mukalla’ya ulaştığını açıklamıştı.

Hadramevt vilayeti idari olarak ikiye ayrılıyor. Kıyı ilçelerini kapsayan bölümün en büyük kenti Mukalla, vadi ve çöl bölgesinin en büyük kenti Seyun olarak biliniyor.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

