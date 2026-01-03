Yemen'de Güney Geçiş Konseyi güçleri Mehra vilayetindeki havalimanı ve cumhurbaşkanlığı sarayından çekildi
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki Mehra vilayetinde yer alan Gayda Havalimanı ile cumhurbaşkanlığı sarayından çekildiği bildirildi.
Yemen
Yemen devlet televizyonu Saba, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, GGK güçlerinin Mehra'daki Gayda Havalimanı ile cumhurbaşkanlığı sarayından çekildiğini duyurdu.
Kaynak, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Mehra Valisi Muhammed Ali Yasir'i askeri karargahları teslim almak ve vilayette durumu normale döndürmekle görevlendirdiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.
Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.
Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.
2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.
Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.
Yemen Başkanlık Konseyi, GGK'yi Riyad'da düzenlenecek konferansa etkin şekilde katılmaya çağırdı
Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Başta Hadramevt, Şebve ve Mehra olmak üzere farklı vilayetlerde durumun normalleşmesi ve sivillerin korunması amacıyla büyük ve samimi çabalar ortaya koyan kardeş Suudi Arabistan'a en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan'ın hükümeti ve halkıyla sergilediği "samimi ve kardeşçe tutumu" överek, Güney-Güney Diyalog Konferansı'na ev sahipliği yapma yönündeki olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılayan Alimi, bu adımın, Suudi Arabistan'ın barış ve istikrar çabaları karşısındaki kararlılığını, güney halkının güney sorununu görüşmek üzere kapsamlı ve sorumlu bir diyalog yolu açmasına ve güney halkının taleplerini karşılayan adil ve eşitlikçi çözümler aramasına verdiği desteği yansıttığını belirtti.
Alimi, bu daveti memnuniyetle karşılayan ve katılmaya hazır olduklarını ifade eden tüm güneyli liderlere ve gruplara teşekkürlerini iletti ve "ciddi ve sorumlu diyaloğun, bakış açılarını yakınlaştırmanın ve vizyonları birleştirmenin gerçek yolu olduğuna" inandığını belirtti.
Suudi Arabistan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.
Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.
Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.
Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.
2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.
Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.
İİT, Suudi Arabistan'ın Yemen’deki durumla ilgili konferansa ev sahipliği yapma girişiminden memnun
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha adına yapılan yazılı açıklamada, başta güney meselesi olmak üzere ulusal sorunların ancak diyalog, karşılıklı anlayış ve uzlaşı yoluyla; tarihsel ve toplumsal boyutları gözetilerek çözülebileceğini, bunun da ülkeyi daha fazla parçalanma, acı ve bölünmeden koruyacağı anlatıldı.
Suudi Arabistan'ın, Alimi’nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, konferansın, kapsamlı ve sorumlu bir diyalog çerçevesinde güney meselesine adil çözümler ele almayı amaçladığı belirtildi.
Bu ev sahipliğinin Suudi Arabistan'ın insanları bir araya getirme, şiddeti reddetme ve barışın sesini yükseltme konusundaki bilge ve öngörülü politikasını somutlaştırdığı vurgulanan açıklamada, Yemen'de kalıcı barış ve istenen istikrara ulaşmanın tek yolunun dürüst ve kapsayıcı diyalog olduğu kaydedildi.
Yemen’in birliği, güvenliği ve istikrarının tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için temel bir dayanak olduğu aktarılan açıklamada, Yemen’in meşru yönetimine verdiği destek ve diyalog süreçlerine ev sahipliği yapmadaki rolü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın çabaları takdir edildi.
Yemen Hava Yolları, Aden'den uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını duyurdu
Yemen Hava Yolları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.
Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş programının yeniden devreye alınması için gerekli tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, pazar gününe ait uçuşlar kapsamında operasyonel süreçlerin iş ortakları ve uçuş noktalarıyla koordineli şekilde planlandığı ifade edildi.
Karşılıklı seferlerin 3 günlük aranın ardından pazar sabahı itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.
Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), 1 Ocak'ta ülkenin güneyinde yer alan Aden Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurmuştu.
GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etmiş, hükümet kaynakları ise açıklamayı reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.