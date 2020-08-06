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Dünya

Yarı otomatik silahla Trump'ın malikanesine giren 3 çocuk gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

Nuri Aydın   | 06.08.2020
Yarı otomatik silahla Trump'ın malikanesine giren 3 çocuk gözaltına alındı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'da bulunan malikanesine yarı otomatik silahla giren 3 çocuk gözaltına alındı.

CBSNEWS'in haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde polisten kaçan 3 çocuk, sırt çantasındaki dolu vaziyette bulunan "AK-47" piyade tüfeğiyle ABD Başkanı Trump’ın Mar-a-Lago'daki mülkünün duvarından içeriye atladı.

Yetkililer, 15 yaşlarındaki 3 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuklar, ateşli silahla mülke izinsiz girmek, hırsızlık yapmak ve polise mukavemet göstermekle suçlanıyor.

Mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor

Çocuklar, "silahı bulduklarını" iddia ederken, mülkün bahçesine de polislerden saklanmak amacıyla girdikleri ve binaya girmeye çalışmadıkları kaydedildi.

Trump ve aile üyelerinden herhangi biri olay sırasında malikanede bulunmazken, gençlerin mülkün kime ait olduğunu bilmedikleri belirtiliyor.

Geçen yıl, Trump'ın Mar-a-Lago'daki mülküne izinsiz giriş yaparken yakalanan Çinli bir kadın da 8 ay hapse mahkum edilmişti.

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