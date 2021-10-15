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Dünya

Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere saldırması sonucu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 15.10.2021
Yahudi yerleşimciler zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Yasuf köyü kırsalında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Yakındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Rehalim'den geldikleri belirtilen yaklaşık 30 saldırganın zeytin toplayan Filistinli bir aileyi taşladıkları ifade edildi.

WAFA'ya konuşan Filistinli çiftçi Yusuf Hammude, zeytin topladıkları sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradıklarını, saldırıda kendisinin başından, eşinin ayağından, oğlunun da sırtından hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Hammude, Yahudi yerleşimcilerin aracının ön camını da kırdığını kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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