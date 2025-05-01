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Dünya

WSJ'den Tesla'nın Musk yerine yeni CEO arayışında olduğu iddiası

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın yerine başka bir isim arayışında olduğu öne sürüldü.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
WSJ'den Tesla'nın Musk yerine yeni CEO arayışında olduğu iddiası

Ankara

Wall Street Journal'ın haberinde, konuya ilişkin bilgisi olan yetkililerin Tesla ve Elon Musk'la ilgili iddialarına yer verildi.

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Yetkililer, Tesla'nın hisselerinin yıl başından bu yana değer kaybetmesinin ardından, şirketin Musk yerine yeni bir CEO arayışına girdiğini öne sürdü.

İddiaya göre, Tesla'nın yönetim kurulu üyeleri bu arayış kapsamında birkaç şirketle temasa geçti.

Tesla ve Musk'tan iddiaya yalanlama

Öte yandan söz konusu iddiayı X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yalanlayan Musk, bu durumu "son derece kötü bir etik ihlali" olarak tanımladı.

Tesla tarafından yapılan açıklamada da, "Bu iddia tamamen yanlıştır ve bu durum, haber yayımlanmadan önce medyaya bildirilmiştir. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tır ve yönetim kurulu, Musk'ın büyüme planını uygulamaya devam etme yeteneğine son derece güvenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Musk, 23 Nisan'da yapılan Tesla toplantısında, mayıstan itibaren Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını söylemişti.

Musk'ın siyasi hamleleri, Tesla'yı protestoların hedefi yapmıştı

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu.

Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışmalara yol açmıştı.

ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

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