Dolar
43.04
Euro
50.34
Altın
4,432.18
ETH/USDT
3,169.90
BTC/USDT
92,761.00
BIST 100
11,635.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından, Başkan Trump'ın muhalif lider Machado'ya destek konusunda mesafeli kalmasının, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Dilara Karataş  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

Ankara

Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini engelledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Machado'nun çevresine yakın kişiler ise Trump'ın açıklamaları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Machado, Nobel ödülünü Trump'a ithaf etmişti

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yapmıştı.

Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." şeklinde yanıt vermişti.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum, Köseler Mahallesi'nde TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan ev sahiplerinin görüşlerini paylaştı
Karabük'te yoğun kar nedeniyle seraların çökme anı kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti

WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin olası tutuklama adımının halkın tepkisini tetikleyebileceğini savundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin olası tutuklama adımının halkın tepkisini tetikleyebileceğini savundu
NYT: ABD, Venezuela'da geçici Devlet Başkanlığı için Rodriguez'i daha "makul" seçenek olarak gördü

NYT: ABD, Venezuela'da geçici Devlet Başkanlığı için Rodriguez'i daha "makul" seçenek olarak gördü
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında Kübalı 32 asker ve polisin öldüğü açıklandı

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında Kübalı 32 asker ve polisin öldüğü açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet