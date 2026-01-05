WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü
ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından, Başkan Trump'ın muhalif lider Machado'ya destek konusunda mesafeli kalmasının, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesiyle bağlantılı olduğu iddia edildi.
Ankara
Washington Post (WP) gazetesine konuşan Beyaz Saray'a yakın iki yetkiliye göre, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel ödülünü kabul etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini engelledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ödülün Trump tarafından uzun süredir arzulanan bir prestij niteliği taşıdığını söyleyen yetkililer, Machado'nun ödülü kabul etmesinin "ciddi bir hata" olarak değerlendirildiğini aktardı.
Yetkililerden biri, "Eğer Machado ödülü Trump yüzünden kabul etmeyeceğini söyleseydi, bugün Venezuela'nın başkanı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Machado'nun çevresine yakın kişiler ise Trump'ın açıklamaları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Machado, Nobel ödülünü Trump'a ithaf etmişti
Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 3 Ocak'ta ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yapmıştı.
Trump, Machado'nun bir şekilde görev alıp almayacağı ile ilgili bir soruya "Onun lider olması zor olurdu bence. Ülke içinde destek ve saygı görmüyor. Kendisi çok iyi bir kadın ama ülkesinde saygı görmüyor." şeklinde yanıt vermişti.
2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için mücadelesinden dolayı muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.
Machado, Ekim 2025'te ödülü Trump'a ithaf etmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.