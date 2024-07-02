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Dünya

WMO: Freddy Kasırgası, "36 günle tarihin en uzun süren kasırgası" oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2023'te Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası'nın "36 gün ile tarihin en uzun süren kasırgası" olduğunu ilan etti.

Dilara Karataş  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
WMO: Freddy Kasırgası, "36 günle tarihin en uzun süren kasırgası" oldu

Ankara

WMO tarafından yapılan açıklamada, uluslararası uzmanlar komitesinin, 2023'ün Şubat ve Mart ayında Afrika'yı etkileyen Freddy Kasırgası hakkında ayrıntılı analiz yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Freddy'nin "36 gün ile tarihin en uzun süren kasırgası" olarak kayıtlara geçerek yeni bir dünya rekoruna ulaşıldığı ifade edildi.

Freddy Kasırgası'nın 12 bin kilometrenin üstünde yol katederek en uzun mesafeye ulaşan 2'nci kasırga olduğu aktarılan açıklamada, bu mesafenin dünya çevresinin yaklaşık yüzde 33'üne denk geldiği kaydedildi.

Daha önceki rekor, 1994'te Orta Pasifik'te yaklaşık 30 gün süren John Kasırgası'na aitti.

Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi'de 1200'den fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu, 2 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Mozambik'te de yaklaşık 1,3 milyon kişi kasırgadan olumsuz etkilenirken, 180'den fazla kişi de hayatını kaybetmişti. Freddy Kasırgası, Madagaskar'da da yaklaşık 200 bin kişiyi etkilemişti.

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