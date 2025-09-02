Dolar
Dünya

WMO: La Nina'nın soğutucu etkisine rağmen hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde olması bekleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Nina hava olayının eylülden itibaren etkili olmaya başlayacağını ancak buna rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde olmasının beklendiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
WMO: La Nina'nın soğutucu etkisine rağmen hava sıcaklıklarının ortalamanın üzerinde olması bekleniyor

Cenevre

WMO, La Nina ve sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının etkisine ilişkin bir güncelleme rapor yayımladı.

Raporda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor." denildi.

Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun muhtemelen bu ay başlayacak La Nina olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır." ifadelerini kullandı.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

