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Dünya

Washington'da toplanan binlerce gösterici Trump'ın başkanlığını protesto etti

Washington'da toplanan binlerce gösterici, 20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı protesto ederek özellikle kürtaj hakkı konusundaki taleplerini dile getirdi.

Hakan Çopur  | 18.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Washington'da toplanan binlerce gösterici Trump'ın başkanlığını protesto etti Fotoğraf: Seth Herald/AA

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da soğuk havaya rağmen toplanan binlerce kişi, Trump'a yönelik tepkilerini ortaya koydu.

"Halk Yürüyüşü" (People's March) başlığıyla düzenlenen ve ülkenin farklı yerlerinden gelen göstericilerin katıldığı protesto, 8 yıl önce Trump'ın ilk başkanlık döneminin başladığı günkü büyük "Kadınlar Yürüyüşü" mitinginin ardından ikinci kez organize edildi.

Trump'ın özellikle kadın hakları ve kürtajla ilgili politikalarını eleştiren göstericiler, bugün de ellerinde kürtaj hakkıyla ilgili pankartlarla Trump'a çağrıda bulundu.

Washington'daki Lincoln Anıtı önünde başlayan gösteride binlerce kişi Beyaz Saray'ın olduğu bölgeye doğru yürüyerek kürtaj, kadın, eşcinsel ve göçmen hakları gibi alanlara yönelik taleplerini dile getirdi.

Sık sık Trump aleyhinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla özellikle kürtaj hakkı konusunda daha liberal politikalar yürütülmesi çağrısında bulundu.

Trump'ın ilk başkanlık görevine başladığı 20 Ocak 2017 günü Washington'da toplanan yüzbinlerce kişi, "Kadınlar Yürüyüşü" olarak nitelendirilen dev mitingde Trump'ın başkanlığını protesto etmişti.

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