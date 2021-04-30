Euro
9.95
Dolar
8.28
BIST 100
1,397.82
Altın
1,768.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.

Dildar Baykan   | 30.04.2021
Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor

Benzer haberler

Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti

Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı

Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı

İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi

İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor