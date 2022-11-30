Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,768.58
ETH/USDT
1,289.90
BTC/USDT
17,061.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını ile Ülker Stadyumu’nda oynadıkları hazırlık maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Rusya'daki mahkumları Ukrayna'ya savaşa götürdüğünü kabul eden Rus askeri şirket Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) hücrelerde tutulan isyancıları salarak Ukrayna ve Mali gibi ülkelerde savaştırdığı öne sürüldü.

Tufan Aktaş   | 30.11.2022
Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

İstanbul

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Wagner, OAC'de askeri ve polis karakollarını dolaşarak tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlarla suçlanan bazı kişilerin serbest kalmasını sağladı.

Wagner, Orta Afrikalı askeri yetkililere, serbest kalmasını sağladığı kişileri yurt dışında görevlendireceği açıklamasını yaparken, bu kişilerin Ukrayna ve Mali gibi askere ihtiyaç duyulan yerlere taşındığı savunuluyor.

Şimdiye kadar kaç kişinin serbest kalındığı bilinmezken, ordu kaynaklarından bir yetkili, bu rakamın 20'nin üstünde olduğunu ileri sürdü.

Wagner'e katıldıktan aylar sonra ödeme alamadıkları için gruptan ayrılan 2 kişi ise gruba katılanların arasında orduya saldırı düzenleyen kişilerin olduğunu iddia etti.

Wagner'e katılan Afrikalılar, sıklıkla "Siyah Rus" olarak isimlendiriliyor.

Cephede ölen Zambiyalı mahkumun, Wagner savaşçılarından olduğu itiraf edilmişti

Rusya merkezli bir özel askeri şirket, Wagner grubunun başında bulunan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, dün Ukrayna'da cephede hayatını kaybeden Zambiyalı mahkumun Wagner savaşçılarından biri olduğunu itiraf etmişti.

Prigojin, Zambiyalı mahkumun gönüllü olarak Ukrayna'ya gittiğini söylemişti.

Gizemli uçak OAC'de Wagner'i vurdu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kimliği tespit edilemeyen bir uçak, 28 Kasım'da aralarında Wagner üssünün de olduğu askeri hedefleri bombalamıştı.

Kimliği belirsiz uçağın, Wagner grubuna ait üssü de bombaladıktan sonra kuzey sınırından ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Wagner'in "Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki isyancıları da askere almaya başladığı" iddiası

Ukrayna, AB'nin savaşta öldürülen Ukraynalı asker sayısıyla ilgili verdiği bilgiyi doğrulamadı

Rusya: ABD, Suriye'deki ayrılıkçı unsurları destekliyor

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu

Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet