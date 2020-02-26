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Dünya

Vuhan'daki hemşireler diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarından yardım talep ediyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

Emel Gözellik   | 26.02.2020
Vuhan'daki hemşireler diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarından yardım talep ediyor

Ankara

The Guardian'da yer alan habere göre, Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın, tıp dergisi The Lancet'de yayımlanan mektuplarında ruhsal ve fiziksel yorgunluklarından bahsederek, yardım talebinde bulundu.

Mektuplarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla ocak ayında Vuhan'a geldiklerini anlatan hemşireler, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin'e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vuhan'daki koşullar ve ortamın düşündüklerinden çok daha zor olduğunu dile getiren 2 hemşire, önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven gibi ekipmanlarda eksiklerinin olduğunu belirtti.

Mektupta, sağlık çalışanlarının uzun saatler bir şey yiyemediğini, bazılarının bu nedenle bayıldığını dile getiren hemşireler, "İşimizde iyi olsak da biz de insanız. Diğer herkes gibi bazen çaresiz hissediyoruz. Kaygı ve korkularımız var. Burada ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve büyük risk altındayız." şeklinde durum değerlendirmesi yaptı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, toplam 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

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