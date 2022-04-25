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Dünya

Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu" konferansında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 25.04.2022
Von der Leyen, Rusya'nın saldırganlığının Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi

Yeni Delhi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu" konferansında, konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız saldırganlığının stratejik bir başarısızlık olacağını" ifade ederek "Masum sivilleri hedef alıp öldürmek, zor kullanarak sınırları yeniden çizmek, özgür bir halkın iradesini kontrolü altına almak Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine aykırıdır. Rusya'nın saldırganlığını Avrupa'da güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın özgürlüğü için savaşmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek, "Bu nedenle kesin, büyük ve etkili yaptırımlar uygulamamız gerekiyordu." diye konuştu.

Yaptırımların tek başına çözüm olmadığını belirten von der Leyen, bunların "kalıcı bir barış getirecek diplomatik bir çözüme ulaşmak için" Avrupa Birliği'ne güç sağlayan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu dile getirdi.

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