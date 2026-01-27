Dolar
Dünya

BM raportörü, AB'yi Gazze'deki soykırıma Ukrayna'daki savaş kadar tepki vermemekle eleştirdi

Birleşmiş Milletlerin uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki soykırıma Ukrayna'ya verdiği kadar güçlü tepki vermediğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
BM raportörü, AB'yi Gazze'deki soykırıma Ukrayna'daki savaş kadar tepki vermemekle eleştirdi

Cenevre

Katrougalos, Gazze'deki ateşkes süreci ve insani yardımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırıları "uluslararası hukuk düzenine karşı nispeten bir küçümseme örüntüsü" olarak niteleyen Katrougalos, BM Güvenlik Konseyinin Gazze için ABD'nin planını kabul ettiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'a açık çek vermediğini söyledi.

Katrougalos, Davos'ta imza töreni yapılan Gazze için Barış Kurulu Şartı'nın iki farklı yapısıyla bir nevi BM Güvenlik Konseyinin yerine geçtiğini belirterek, "Uluslararası hukukun tüm yönlerine ısrar etmeliyiz. Bu, her şeyden önce insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerektiği anlamına gelir. Ters yönde adımlar atıldığını gördük. İsrail kararıyla 37 yardım kuruluşunun Gazze'ye ulaşması yasaklandı." ifadelerini kullandı.

İlk kez İsrail ile ABD arasında göreceli bir sürtüşme de yaşandığına işaret eden Katrougalos, bunun nasıl ilerleyeceğini bilmediğini ancak sadece Trump'ın buna karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Katrougalos, özellikle ABD gibi güçlü devletlerin uluslararası hukuk düzenine karşı tutumunun tartışıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef AB de Gazze soykırımına Ukrayna'ya verdiği kadar güçlü tepki vermedi. Bunun ötesinde Filistinlilerle dayanışmayı cezalandıran Avrupa ülkeleri de var. Örneğin, Birleşik Krallık'ta terörle bağlantısı olmayan Filistin örgütlerini desteklemek artık suç sayılıyor."

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail tarafından Filistin topraklarının işgalinin başlı başına hukuka aykırı olduğuna dair çok önemli bir karar aldığını hatırlatan Katrougalos, ülkelerin, bu toprakları ele geçiren İsrail ile hiçbir şey olmamış gibi etkileşime devam etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Artık kamuoyunda Gazze'de soykırım yapıldığı konusunda genel fikir birliği var"

Katrougalos, "Avrupa'da, ABD'de ve diğer bölgelerde de kitlesel gösteriler gördük. Bence artık kamuoyunda Gazze'de soykırım yapıldığı ve bir şeyler yapılması gerektiği konusunda genel fikir birliği var. Dolayısıyla gelecekte kamuoyunun bu hissinin devletler tarafından somut eylemlere dönüşeceğine dair iyimserim çünkü hükümetlerin kamuoyunu ne kadar süreyle göz ardı edebileceklerinin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşan seçimler nedeniyle Gazze'deki saldırıları sürdürmek istediğinin açık olduğunu vurgulayan Katrougalos, ateşkesin uygulanmasında büyük eksiklikler olduğuna dikkati çekti.

Katrougalos, Gazze'ye bu süreçte ulaşacak insani yardımların artacağıyla ilgili tahminde bulunmak için gerekli bilgilere sahip olmadığını kaydederek, "Neler olduğunu görmeli ve sadece görmekle yetinmemeliyiz. Filistinlilere destek çabalarına katılmamız gerekli. Hükümetlerimizi sadece Filistinlileri değil, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti savunacak bir pozisyon benimsemeye de zorlamalıyız." diye konuştu.

İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor
MEB'in suça sürüklenen çocuklara yönelik el kitabı, rehber öğretmenlere yol gösteriyor
RTÜK radyo dinleyici ölçümlerini elektronik sisteme taşıyor
