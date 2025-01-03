Dolar
35.36
Euro
36.41
Altın
2,657.84
ETH/USDT
3,467.40
BTC/USDT
96,800.00
BIST 100
10,058.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı

Vietnam'da yetkililer, başkent Hanoi'da hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Sercan İrkin  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı

İstanbul

Vietnam News sitesinin haberine göre, İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual, Hanoi'daki havada bulunan PM2.5 kirletici partikül maddesi yoğunluğunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği ölçeğin 13,2 katı olduğunu belirledi.

Buna göre başkentteki bazı bölgelerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI), "tehlikeli" olarak belirlenen 300 limitini aşarak 309'a çıktı.

Hava kirliliğinin artması üzerine yetkililer, vatandaşlara kapalı alanlarda kalınması çağrısı yaptı.

Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlara maske takmaları tavsiyesinde bulunan yetkililer, hava kirliliğini azaltmak için motosiklet kullanımının sınırlandırılmasını ve toplu taşımaya öncelik verilmesini istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman teşkilatı geçen yıl yaklaşık 500 milyon fidanı toprakla buluşturdu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi
Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı
Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor

Benzer haberler

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de hava kirliliği nedeniyle halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet