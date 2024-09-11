Dolar
34.03
Euro
37.61
Altın
2,527.26
ETH/USDT
2,336.30
BTC/USDT
56,597.00
BIST 100
9,581.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Dünya

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e çıktı.

Sercan İrkin, Dilara Karataş  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

Istanbul

Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden afete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yagi nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığı, kayıp 58 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e yükseldiği aktarılan açıklamada, afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı gönderileceği bildirildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine gitmiş, zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.

50 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı
İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının tarifelerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek
İzmir'de sağanak etkili oldu
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

Süper Tayfun Yagi, ardında yıkım bıraktı

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu
Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi afet durumunda bölgenin hizmetinde

Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi afet durumunda bölgenin hizmetinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet