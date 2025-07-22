Dolar
40.42
Euro
47.32
Altın
3,385.87
ETH/USDT
3,654.60
BTC/USDT
118,389.00
BIST 100
10,661.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PARS İZCİ 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA), Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hareket kabiliyeti gösterisi gerçekleştiriyor Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Venezuela'dan, "vatandaşlarına işkence" nedeniyle El Salvador devlet başkanına soruşturma

Venezuela, El Salvador'daki hapishanede vatandaşlarına işkence ve kötü muamele iddiaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele ve bazı üst düzey yetkililer hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Venezuela'dan, "vatandaşlarına işkence" nedeniyle El Salvador devlet başkanına soruşturma

Ankara

Venezuela, ABD'den sınır dışı edildikten sonra El Salvador'daki hapishanede tutulan Venezuela vatandaşı düzensiz göçmenlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını araştırmak üzere El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bazı üst düzey yetkililer hakkında resmi soruşturma başlattığını duyurdu

CNN'in haberine göre, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab düzenlediği basın toplantısında, El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulan ve ABD ile varılan anlaşma karşılığında serbest bırakılan 252 kişinin ülkeye geri döndüğünü açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tutukluların ifadeleri ile vücutlarında görülen morluk görüntülerinin yer aldığı bir videoyu kamuoyuyla paylaşan Saab, bu kişilerin mart ayından beri tutuldukları hapishanede sistematik işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını savundu.

Başsavcı Saab, tutuklulardan "cinsel saldırı, işkence ve darp" iddialarının yer aldığı 123 şikayet aldıklarını belirterek, bu kişilerin hapishane görevlileri tarafından coplarla dövüldüğünü, biber gazı ve plastik mermiyle vurulduğunu öne sürdü.

Venezuela vatandaşı düzensiz göçmenlere yönelik işkence ve kötü muamele iddialarını ele almak üzere resmi soruşturma başlatıldığını duyuran Saab, soruşturmanın, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, El Salvador Güvenlik ve Adalet Bakanı Gustavo Villatoro ve Cezaevleri Genel Müdürü Osiris Luna Meza'yı kapsadığını aktardı.

Venezuela'da tutulan 10 ABD vatandaşı, 18 Temmuz'da ABD'den sınır dışı edilerek El Salvador'daki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan 252 Venezuelalının ülkelerine geri gönderilmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti
HAVELSAN, IDEF 2025'te yapay zeka destekli sistemlerini tanıtacak
Sıfır Atık Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında sürdürülebilir gelecek için işbirliği
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Venezuela'dan, "vatandaşlarına işkence" nedeniyle El Salvador devlet başkanına soruşturma

Venezuela'dan, "vatandaşlarına işkence" nedeniyle El Salvador devlet başkanına soruşturma

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Florida'da düzensiz göçmenlerin tutulduğu tesislerde hak ihlalleri tespit etti

ABD'de göçmenlere mahkemede gözaltı uygulamasına karşı dava açıldı

Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi

Bakan Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi
Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor

Pentagon, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderdiği Ulusal Muhafızların bir kısmını geri çekiyor
Yunanistan Parlamentosu, Kuzey Afrika'dan gelenlerin iltica başvurularını 3 ay askıya almayı onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Kuzey Afrika'dan gelenlerin iltica başvurularını 3 ay askıya almayı onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet