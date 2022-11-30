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Dünya

Venezuela'da yaptırımların hafifletilmesinin ardından petrol devi ile anlaşma imzalandı

Venezuela'da, ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela petrollerinin çıkarılması konusunda sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sinan Doğan   | 30.11.2022
Venezuela'da yaptırımların hafifletilmesinin ardından petrol devi ile anlaşma imzalandı

Bogota

Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami, Twitter hesabındaki paylaşımda, Chevron'un Venezuela Başkanı Javier La Rosa ile "başarılı bir çalışma toplantısı" gerçekleştirdiğini belirterek, şirketin 2023'te ülkedeki 100. yılını kutlayacağını kaydetti.

Aissami, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, her zaman yaptığımız gibi, Anayasa ve diğer Venezuela yasalarında belirlenen şartlarda, karma şirketlerin gelişimi ve petrol üretimini teşvik edecek sözleşmeleri imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Ülkenin ekim ayında günde 717 bin varil petrol ürettiğini hatırlatan Aissami, hükümet olarak bunun hedeflerinin çok altında olduğunu ve anlaşmadan sonra yıl sonunda günde 2 milyon varil petrol üretimine ulaşmak istediklerini anlattı.

ABD tarafından 27 Kasım'da yapılan açıklamada, Venezuela'da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.

ABD Hazine Bakanlığının, anlaşmaya destek için petrol devi Chevron’a Venezuela petrollerini çıkarılması konusunda sınırlı şekilde izin verdiği bildirilmişti.

Konu hakkında ismini açıklamadan gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD'li bir yetkili, yaptırımların hafifletilmesinin yönetimin Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel enerji üretimini artırma çabalarıyla bağlantılı olmadığını ve küresel enerji fiyatlarını etkilemesinin beklenmediğini kaydetmişti.

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