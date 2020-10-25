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Dünya

Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak İspanya'ya geldi

Venezeula'da muhalif lider Leopoldo Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak, son 1,5 yıldır ailesinin sığındığı İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Şenhan Bolelli   | 25.10.2020
Venezuela'da muhalif lider Leopoldo Lopez, gizlice ülkesinden çıkarak İspanya'ya geldi

Madrid

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı 30 Nisan 2019'da gerçekleşen askeri kalkışmada önemli rol oynayan Leopoldo Lopez, yaklaşık 18 aydır İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği konutunda kalıyordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Caracas'dan ayrıldığını duyuran Lopez, 2019 Haziran ayından bu yana Madrid'de yaşayan ailesinin yanına geldi.

Venezuelalı muhalif liderin Madrid'e gelişi gizli tutulurken, konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, "Lopez'in bu kararı kişisel ve kendi arzusudur." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya, büyükelçiliğinde çalışan personelin tutuklanmasını ve bu kişilerin evlerinde yapılan aramaları, diplomatik ilişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesinde yer alan maddelerin ihlali olarak değerlendirip, kınamaktadır. İspanya, Venezuela'nın içinden geçtiği çok boyutlu krizin, başkanlık ve parlemento seçimlerinin tam demokratik garantilerle yapılmasına izin veren, bizzat Venezuelalıların önderliğinde, müzakere edilmiş bir çözüm gerekliliğine olan inancını ve İspanya'nın bu sürece yardımcı olma isteğini yineliyor."

Bu arada Leopoldo Lopez de Twitter hesabından "Venezuelalılar, bu karar kolay olmadı ama mücadelemizi her yerden yapabilmemize yardımcı olacağından şüpheniz olmasın. Tüm Venezuelalıların layık olduğu özgürlüğü sağlamak için gece gündüz çalışacağız, dinlenmeyeceğiz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden milletvekili Juan Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi (Voluntad Popular) partisinin lideri olarak görülen Lopez, hakkındaki ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan 2019'daki başarısız askeri kalkışmaya katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, askeri kalkışmanın başarısız olmasının ardından önce Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliğine sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliğine kaçmıştı.

Lopez, Venezuela'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.

Bu arada Lopez'in babası Leopoldo Lopez Gil, İspanya'da ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'nden (PP) aday olarak 2019'da Avrupa parlamenteri seçilmişti.

PP lideri Pablo Casado, Leopoldo Lopez'in Caracas'dan çıkıp Madrid'e gelmesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuelalı muhalif lidere tam destek verdiğini duyurdu.

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