Dünya

Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koyarak "uluslararası korsanlık" yaptığını ve bu konuda İran’dan her alanda işbirliği teklifi aldıklarını açıkladı.

Sinan Doğan  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

Bogota

Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'yı hedef alan tehditlerine tepki gösterdi.

ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den destek telefonu aldığını belirten Gil, "Görüşmede Karayipler’deki son gelişmeleri, özellikle ABD’nin tehditlerini, korsanlık eylemlerini ve Venezuela’ya ait petrol yüklü tankerlerin alıkonulmasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Gil, ABD’yi Karayipler’de "uluslararası korsanlık" yapmakla suçlayarak, bu eylemleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Gil, bu konuda İran’dan her alanda işbirliği teklifi aldıklarını duyurdu.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

