Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü
ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara/Havana
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ve Venezuelalı yetkililer, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.
- ABD baskısı altındaki Venezuela hükümetinden birlik mesajı
- Trump, Venezuela'da "karmaşık" bir operasyonu, "ABD askeri kaybetmeden" düzenlediklerine vurgu yaptı
Saab, ABD'nin gece yarısı düzenlediği askeri müdahalesi sonucu "düzinelerce" yetkili ve sivilin öldürüldüğünü ve savcıların bu ölümleri "savaş suçu" olarak nitelendirerek soruşturacağını söyledi.
Yetkililer de söz konusu müdahalede en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini kaydetti.
Küba, Venezuela'da ölen 32 Kübalı askerin bilgilerini paylaştı
Küba hükümeti, devlet medyası aracılığıyla, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarında hayatını kaybeden Kübalı askerlerin bilgilerini paylaştı.
Üniformalı personelin, Küba'nın iki ana güvenlik kurumu olan Devrimci Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu aktarılırken, görevlerinin ne olduğu veya tam olarak nasıl öldükleri belirtilmedi.
Ölenler arasında albaylar, teğmenler, binbaşılar ve yüzbaşıların yanı sıra yaşları 26 ile 60 arasında değişen bazı yedek askerlerin de bulunduğu aktarıldı.
Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini daha önce açıklamış, 2 gün "yas" ilan etmişti.
Ne olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.