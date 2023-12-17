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Dünya

Vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Khazen, Iyad Nabolsi, Hamdi Yıldız  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, son yolculuğuna uğurlandı

Kuveyt

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, başkentteki Bilal bin Rabah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Nevvaf'ın naaşı Suleybihat Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ülkenin yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yanı sıra yakın akrabaları hazır bulundu.

Emirlik Divanı'ndan dün yapılan açıklamada, Şeyh Nevvaf'ın cenaze namazına katılımın yakın akrabalarıyla sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Cumartesi günü 86 yaşında vefat eden Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.

Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi.

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