Uzmanlara göre Esed rejimi Avrupa'daki Suriyelilerin dövizini transfer etmek istiyor
Ekonomi uzmanları, Beşşar Esed rejiminin, Suriye'de döviz alım satımlarında ve para transferinde yerel para birimi Suriye lirasının değerini düşürerek Avrupa'daki Suriyelilerin dövizini ülkeye transfer etmeyi amaçladığını belirtti.
Ankara
Suriye lirasını 3 Ocak'ta yüzde 50 devalüe eden Esed rejimi, yerel para biriminin değerini bugün bir kez daha yaklaşık yarı yarıya düşürdü.
Böylece rejim 1 ayda ikinci kez devalüasyona gitti.
Rejimin merkez bankası, yayımladığı bildiride, ülkede uluslararası para transferi ofislerinden ve bankalardan temin edilen dövizin fiyatını güncelledi.
Yapılan devalüasyonun ardından 1 dolar, 4 bin 500'den 6 bin 650 Suriye lirasına yükseldi.
Şam'daki karaborsada bugün itibarıyla 1 dolar, 6 bin 900 Suriye lirasına tekabül ediyor.
Suriyeli ekonomi uzmanları, Esed rejiminin merkez bankasının Suriye lirasının döviz karşısında değerini düşürmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Jusoor Araştırma Merkezinde görevli Suriyeli araştırmacı Halid Turkavi, "Rejim ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geldiği kadar döviz toplamaya çalışıyor. Rejim bu yolla yakıt, gıda ve savaş giderlerini karşılamayı hedefliyor." dedi.
Rejimin tüccarlarla çok sayıda toplantılar yaparak bu kararı aldığını dile getiren Turkavi, rejimin bu şekilde para transferlerini "ruhsatlı para transferi merkezleri" üzerinden yapılmasını amaçladığını söyledi.
Turkavi, rejimin bu yolla Avrupa'da yaşayan Suriyelilerin ve yardım kuruluşları yoluyla ülkeye döviz sokmanın peşinde olduğunu kaydederek "Ancak rejim buna karşılık daha fazla yerel para birimi basacak. Rejim, ülkede üretim ve sanayisinde herhangi bir artışın olmadığı bir ortamda dövize karşı lira basacak. Bu da Suriye lirasında tekrar değer kaybının yaşanmasına yol açabilir." diye konuştu.
Omran'da Stratejik Araştırmalar Kıdemli Araştırmacısı Sinan Hatahet de rejimin, ülkeye yurt dışındaki Suriyeliler üzerinden daha fazla döviz girişi sağlanmak için bu yolu seçtiğini ifade etti.
Hatahet, Esed rejiminin 1,5 yıldır bu şekilde adımlar attığını belirterek "Rejim para transferlerini rejimle bağlantılı çalışan ofisler üzerinden yapmayı artırmanın peşinde. Merkez Bankası ülkeye döviz girişini artırmak, ticaret ve sanayide faaliyetleri canlandırmak için bu yola başvurdu." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.