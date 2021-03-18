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Dünya

Uygur Türkleri, İsveç'ten Çin'in uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımasını istendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento önünde toplanan Uygur Türkleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının "soykırım" olarak tanınmasını istedi.

Atila Altuntaş   | 18.03.2021
Uygur Türkleri, İsveç'ten Çin'in uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımasını istendi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç Uygur Maarif Derneğince düzenlenen protesto gösterisinde, Parlamento önüne çadır kuruldu. Eylemciler, "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı tanıyın" ve "Toplama kamplarını kapatın" sloganı attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkanı Adem Galip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay boyunca Parlamento önünde çadır kurup her gün gösteri yapacaklarını söyledi.

Yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü'nün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığını belirten Galip, "Kanada, Hollanda ve Amerika, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını, 'soykırım' olarak tanıdı. İsveç Parlamentosunun da aynı kararı almasını istiyoruz." dedi.

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