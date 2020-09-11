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Dünya

Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi

Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

Laith Al-jnaidi,Gülşen Topçu   | 11.09.2020
Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi

Amman

El-Gad gazetesinin, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Ürdün'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentine bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği, güvenlik güçlerinin patlama sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı. 

Sosyal medyada, henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin çok sayıda görüntü yer aldı.

Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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