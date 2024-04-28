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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad’daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.

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