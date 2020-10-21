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Dünya, Koronavirüs

Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Ürdün'de 2 bin 648 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Laith Al-jnaidi,Hacer Başer   | 21.10.2020
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Laith Al-jnaidi/AA

Amman

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 648 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. 

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 443'e, vaka sayısının da 43 bin 620'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 100 artarak 7 bin 223'e ulaştı.

Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

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