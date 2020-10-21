Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Ürdün'de 2 bin 648 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Amman
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Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 648 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 443'e, vaka sayısının da 43 bin 620'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 100 artarak 7 bin 223'e ulaştı.
Ülkede virüsün ilk kez görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.