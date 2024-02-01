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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün: UNRWA'ya sağlanan finansal destekteki azalma Gazze halkının sıkıntılarını derinleştirir

Ürdün, çok sayıda ülkenin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini durdurmasının, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sıkıntılarını daha da artıracağını belirtti.

Laith Al-jnaidi, Gülşen Topçu  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Ürdün: UNRWA'ya sağlanan finansal destekteki azalma Gazze halkının sıkıntılarını derinleştirir

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Amman'da UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Görüşmede, UNRWA'nın karşılaştığı meydan okumalar ve çalışanlarına yönelik suçlamalar ele alındı.

Safedi görüşmede, UNRWA'nın büyük bir insani krizin yaşandığı Gazze'deki 2 milyonu aşkın Filistinli mülteci için cankurtaran görevi gördüğüne dikkati çekti.

Gazze'de UNRWA'nın üstlendiği rolü yerine getirecek başka bir kurum ya da makamın olmadığının altını çizen Safedi, "Kuruma (UNRWA) sağlanan finansal destekteki herhangi bir azalma, İsrail'in, temel insani ihtiyaçların girişini engellemesi nedeniyle kitlesel açlıkla karşı karşıya olan Gazze halkının sıkıntılarını daha da derinleştirecektir." ifadesini kullandı.

Lazzarini ise UNRWA'nın, İsrail'in yönelttiği suçlamalarla ilgili derhal soruşturma açtığını ve söz konusu çalışanların sözleşmelerini feshettiğini dile getirdi.

Safedi ile Lazzarini, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini askıya alan ülkeleri kararlarından dönmeye çağırdı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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