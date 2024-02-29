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Dünya

Ürdün, Umman ve Bahreyn işbirliğiyle Gazze'ye havadan yardım indirildiğini duyurdu

Ürdün ordusu, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi bıraktıklarını bildirdi.

Laith Al-jnaidi, Hacer Çakır  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Ürdün, Umman ve Bahreyn işbirliğiyle Gazze'ye havadan yardım indirildiğini duyurdu

Amman

Ordudan yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyetinin talimatıyla silahlı kuvvetlerin, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde Gazze halkına havadan insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Ürdün'ün, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki Filistinlilere insani ve tıbbi yardım sağlamak amacıyla havadan yardım göndermeye devam edeceği aktarıldı.

Ürdün, daha önce de Gazze Şeridi'ne insani yardımları havadan indirdiğini duyurmuştu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar da bugün İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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