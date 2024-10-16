Ürdün Kralı 2. Abdullah: Ürdün kesinlikle bölgesel çatışmaların bir arenası olmayacak
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin kesinlikle bölgesel çatışmaların bir arenası olmayacağını söyledi.
İstanbul
Ürdün Kraliyet Divanının açıklamasına göre, Kral Abdullah, Amman'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.
Kral Abdullah, görüşmede bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini ifade ederek, devam eden ölüm ve yıkımların çatışmaların yayılmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.
Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, bunun tansiyonu düşürmek adına atılması gereken ilk adım olduğunu dile getirdi.
"Ürdün kesinlikle bölgesel çatışmaların arenası olmayacak" ifadesini kullanan Kral Abdullah, ülkesinin bölgedeki istikrarı sağlamak ve Filistin meselesine siyasi bir çözüm bulmak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle tüm çabaları sürdürmede kararlı olduğunu kaydetti.
Ürdün Kralı, Gazze Şeridi ile Lübnan'da yaşanan insani felaketin hafifletilmesi için bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.
Görüşmede, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de hazır bulundu.
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