Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeniden başlaması oldukça tehlikeli bir adımdır
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze saldırılarına yeniden başlamasının oldukça tehlikeli bir adım olduğunu söyledi.
Amman
Ürdün Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre, Paris'i ziyaret eden Ürdün Kralı Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde basına açıklama yaptı.
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması, zaten kötü olan insani duruma daha fazla yıkım katan son derece tehlikeli bir adımdır." diyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma ivedilikle ateşkes için harekete geçmeleri çağrısı yaptı.
Kral Abdullah, Gazze'ye saldırıların sürmesi, çeşitli yardımların su ve elektrik girişinin engellenmesine dikkati çekerken, tüm yapılanların gerginliği tırmandırma adımları olduğunu, zaten zor şartlar altında yaşayan Filistin halkının hayatını tehdit ettiğini vurguladı.
Arap Zirvesi'nden çıkan Gazze'nin imar planının önemine işaret eden Ürdün Kralı Abdullah, Fransa tarafından buna verilen destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kralı Abdullah, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini hatırlatarak bu tehlikeli tırmanışın durması çağrısı yaparken bu yapılanların barışı baltaladığının altını çizdi.
Açıklamalarında Ürdün Kralı ayrıca, ülkesi ile Fransa arasındaki köklü stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesini arzuladıklarını kaydetti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 17 Mart'ta başladığı Avrupa turu kapsamında önce İtalya'ya ardından Fransa'ya gelmişti.