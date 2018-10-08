Ürdün Kralı 2. Abdullah, 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması sonucuna götürecek Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

AMMAN



Ürdün Kralı 2. Abdullah, 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, İsrail'in muhalefetteki İşçi partisi lideri Avi Gabbay'ı başkent Amman'da kabul etti. Görüşmede, ikilinin Filistin-İsrail barış müzakereleri konusunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Kral Abdullah, "1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması sonucuna götürecek Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden canlandırılmasının zorunluluğuna" vurgu yaptı.

Kurulacak Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiğini ifade eden Kral Abdullah, Kudüs konusunun da iki devletli çözüm temelinde, nihai statü meseleleri kapsamında çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İsrailli siyasetçi Gabbay da Ürdün'le İsrail arasındaki barış anlaşmasının önemine dikkati çekerek, Kral Abdullah'ın bölgede istikrarın güçlendirilmesi için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını söyledi.

Gabbay, iki devletli çözüm ekseninde İsrail ve Arap ülkeleri arasında barışın sağlanmasına bağlı olduklarını söyleyerek, bunun da İsrail'in uzun vadede güvenliği için en ideal yol olduğunu ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.



Muhabir: Laith Joneidi,Hamdi Yıldız