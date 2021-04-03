Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını belirtti.

Gülşen Topçu   | 03.04.2021
Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Jordan

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan oğlu Prens Hamza ile 20 kişinin gözaltına alındığı yönündeki iddialarının ardından, Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamada, Tümgeneral Huneyti, Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini kaydetti.

Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in dördüncü eşinden olan en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlallerinden dolayı İsrail'e protesto notası verdi

Ürdünlü 70 İslam alimi, Kral 2. Abdullah'tan Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi

Ürdünlü 70 İslam alimi, Kral 2. Abdullah'tan Kovid-19 nedeniyle kapatılan mescitlerin cumaları açılmasını istedi
Ürdün'de Osmanlı Devleti zamanında kurulan 'Rüştiye Okulu' zamana meydan okuyarak eğitime devam ediyor

Ürdün'de Osmanlı Devleti zamanında kurulan 'Rüştiye Okulu' zamana meydan okuyarak eğitime devam ediyor