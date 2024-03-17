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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya

Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, ABD ve Almanya'nın katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Laith Al-jnaidi, Halime Afra Aksoy  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Ürdün 3 ülkenin katılımıyla Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirdi

Amman

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 6 yardım indirme operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere gerçekleştirilen havadan yardım indirme operasyonuna Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait iki C130 uçağı ile ABD'ye ait iki uçak, Mısır ve Almanya'ya ait birer uçağın katıldığı aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli öldürüldü, 73 bin 676 kişi yaralandı.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

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